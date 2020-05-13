2020/05/13 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقرّر تقليص الهياكل الإدارية للدولة ويؤسس خلية أزمة مالية الكاظمي يزور الدفاع ويحث على فرض هيبة المؤسسة العسكرية بغداد – الزمان أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلتزام المؤسسة العسكرية بمهماتها الوطنية والمهنية، مشددا على ضرورة فرض هيبتها وإحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه وإستقراره.جاء ذلك خلال زيارة […]

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