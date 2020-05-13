الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين


الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين
2020/05/13 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين استمراره في تلقي طلبات التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم عبر المنصة الالكترونية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقتــــــــه (الزمان) امس انه (تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة 25 مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links