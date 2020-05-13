2020/05/13 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين:إستمرار التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين استمراره في تلقي طلبات التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم عبر المنصة الالكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقتــــــــه (الزمان) امس انه (تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة 25 مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن […]

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