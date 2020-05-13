2020/05/13 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس غائم مصحوب بعاصفة مثيرة للغبار بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس غائما ترتفع فيه درجات الحرارة ومصحوبا بعاصفة مثيرة للغبار.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (طقس اليوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع بضع […]

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