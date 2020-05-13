أستشهاد .. الأمام علي ع والدروس البليغة للبشرية

2020/05/13 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي التميمي من فاته أن يعرف من هو الأمام علي ع .هو وليد الكعبة وأبن عم رسول الله محمد ص وزوج أبنته البتول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ع .هو والد سيدا.شباب أهل الجنة كما وصفهما رسول الله ( الحسن والحسين )عليهما السلام .هو والد السيدة زينب ع . بطلة كربلاء والحافظة […]

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