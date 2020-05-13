أستشهاد .. الأمام علي ع والدروس البليغة للبشرية


أستشهاد .. الأمام علي ع والدروس البليغة للبشرية
2020/05/13 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سامي التميمي من فاته أن  يعرف من هو الأمام علي ع .

هو وليد الكعبة وأبن عم رسول الله محمد ص وزوج أبنته البتول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ع .

هو والد سيدا.

شباب أهل الجنة كما وصفهما  رسول الله ( الحسن  والحسين )عليهما السلام .

هو والد السيدة زينب ع  .  بطلة كربلاء والحافظة […]

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