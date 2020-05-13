بالصور والفيديوهات.. هاشتاغ “قيس الشهم عراقي” و”الحشد الشعبي” يغيران خارطة ترند تويتر في العراق

2020/05/13 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تصدر هاشتاغ #قيس_الشهم_عراقي و#الحشد_ الشعبي، ترند تويتر في العراق، حيث كتب المغردون مختلف كلمات الثناء على مواقف آمين عام حركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي وبطولات الحشد الشعبي في المعارك والتصدي لعصابات داعش.وذكّر بعض المغردين، بمواقف الشيخ الآمين على الصعد السياسية أو المقاومة وفي التصدي للمحتل وزرع الرعب في […]

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