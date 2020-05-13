الحشد الشعبي يفكك اخطر خلايا داعش في “حمرين” بديالى

2020/05/13 | 21:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن تفكيك اخطر خلايا تنظيم داعش النائمة في حوض حمرين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الاستخباري للحشد الشعبي نجح في عملية نوعية من تفكيك احد اخطر خلايا تنظيم داعش النائمة في حوض حمرين(59كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال 3 من افرادها بعد عملية تعقب”.[…]

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