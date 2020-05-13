2020/05/13 | 21:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات منذ سنوات بعيدة، تقوم #تركيا بمواجهات مباشرة مع #حزب_العمال الكردستاني التُركي في المناطق الجبلية عند الحدود العراقية التركية المشتركة.ينتشر حزب العمال في تلك الرقعة الجغرافية بين حدود #إقليم_كردستان العراق وتركيا، والحزب محظورٌ منذ…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث على التتابُع: تركيا تقصف كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثالث على التتابُع: تركيا تقصف كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).