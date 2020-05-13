بالصور،،الكاظمي يلتقي فريق مسلسل “كما ما وطن” بعد حلقة مشحونة عن ساحة التحرير وتظاهرات تشرين

2020/05/13 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان للفن والفنانين أهمية في الدولة والمجتمع باعتبارهما شريكان في بناء واصلاح الدولة والمجتمع.وقال بيان لمكتب الكاظمي، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “رئيس الوزراء استقبال بمكتبه في القصر الحكومي فريق العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن )”، مشيرا الى أن “الثقافة والفن شريكان في […]

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