هبوط الإنتاج الصناعي بـ11.3% جراء تدابير كورونا في اوروبا

2020/05/13 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف تقرير أعده مكتب الإحصاء الأوروبي، أن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو انخفض بنسبة 11.3% في مارس الماضي مقارنة بفبراير، متأثرا بتدابير الإغلاق المتخذة لاحتواء وباء كورونا.وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” في تقريره الجديد، أن الإنتاج الصناعي في كافة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سجل انخفاضا بمقدار 10.4% للفترة نفسها.وأظهر التقرير […]

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