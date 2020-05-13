قتل علي إغتيال سياسي ..!

2020/05/13 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي || علي لم يكن تاجراً يملك العقارات والاطيان والمصارف حتى تلاحقهُ يد الجريمة ، ولم يكن زعيم عصابة تنافس العصابات حتى يخضع لمنهج التصفيات السائد بين المجرمين بهذا الكار وحاشاه !!! ولكن كل المؤشرات السقيفية الاموية تدل على أن قتل لأنه يمثل سلطة المعارض العدادلة والمنصفة ويمثل المسؤولية الشرعية الحقيقية وهنا مليار خط […]

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