2020/05/13 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات البصرة ، اليوم الأربعاء ، إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيأة الحشد الشعبي في المحافظة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنفي إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنفي إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).