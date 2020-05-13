عمليات البصرة تعلّق على انباء غلق مقرات فصائل مسلحة

2020/05/13 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة نفت قيادة عمليات البصرة مساء الأربعاء ،صحة أنباء افادت بمنح مهلة 10 أيام لغلق مكاتب ومقرات فصائل مسلحة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس" إنها "تنفي الأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ،بخصوص اعطاء مهلة عشرة أيام لغلق مكاتب الفصائل المسلحة ومقرات الحشد الشعبي في المحافظة".

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