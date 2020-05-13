مصرف الرشيد يعلن إصابة مدير احد فروعه بفيروس كورونا ويطالب بإغلاقه

2020/05/13 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مصرف الرشيد ،إصابة مدير فرع مدينة الصدر "حي الرافدين " ،بفيروس كورونا .وطالب المصرف بحسب وثيقةحصلت عليها " كلكامش برس " ، البنك المركزي بإغلاق الفرع وفرع اخر في منطقة الحبيبية .

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