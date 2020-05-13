كردستان.. تسجيل اصابة واحدة في السليمانية لرجل عمره 50 عاما

2020/05/13 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا هي الأولى بالإقليم منذ تسعة أيام.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” الفحوصات أكدت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية”.وأضافت أن” الإصابة الجديدة تعود لرجل يبلغ من العمر 50 عاماً”.

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