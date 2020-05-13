2020/05/13 | 22:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن نتائج مبشرة لعقار (فافيبيرافير) لعلاج كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن نتائج مبشرة لعقار (فافيبيرافير) لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن نتائج مبشرة لعقار (فافيبيرافير) لعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).