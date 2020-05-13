مفاوضات سرية مع متظاهرين برعاية وزير وضابط،،مختطفي “الطرف الثالث” على طاولة الكاظمي،،وتمزيق صور “شهداء الانتفاضة” في الناصرية

2020/05/13 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: تبدو حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جادة في بحث مطالب المتظاهرين في الآونة الاخيرة، وهي فترة قياسية بالنظر الى تشكيل كابينة لم يمض عليها اقل من اسبوع، في مهمة إستحقاق المنصب والمرحلة بالنسبة للكاظمي.صحيفة نيويورك تايمز قالت إن “الكاظمي الذي كانت مشاركته السياسية أكثرَ علمانية وانفتاحاً على المتظاهرين الذين تبنى […]

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