قصف تركي كثيف يخلف أضراراً وهلعاً في إقليم كوردستان

2020/05/13 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي الأربعاء بأن المدافع التركية تقصف بكثافة مناطق في إقليم كوردستان منذ يوم أمس ما خلف أضراراً في القرى الحدودية وهلعاً بين سكانها.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي شمال قضاء زاخو لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية تقصف بكثافة منذ يومين أطراف قرى تابعة للناحية".

وأضاف عقراوي أن "خط الكهرباء الذي يزود 4 قرى تم قطعه ليلة أمس جراء القصف"، مبيناً أن "إدرة الناحية وبالتعاون مع دائرة كهرباء قامت باصلاح الاسلاك والاعمدة اليوم الاربعاء والتي دمرت جراء القصف".

واوضح مدير ناحية كاني ماسي أن "قرية كسيتة غربي الناحية تضررت بشكل كبير، حيث تسبب القصف العنيف القريب من منازل سكانها بكسر زجاج أبواب ونوافذ عدد كبير من منازل المواطنين، وكذلك إثارة الهلع بين سكان القرية".

وأشار عقراوى إلى أن "الجيش التركي يقوم بحملة كثيفة منذ يومين مستخدماً مدافع بعيدة المدى على الشريط الحدودي من زاخو الى قضاء العمادية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المناوىء لانقرة".

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