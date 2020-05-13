2020/05/13 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الملاك المشارك في العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن )، وفيما شدد على اهمية الفن والفنانين، اشاد بدورهم في التعبير عن تطلعات الشعب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه ان الكاظمي، اكد على أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة، لافتا الى دعم الحكومة للثقافة والفن.

واضاف البيان، ان ذلك جاء خلال استقباله، بمكتبه في القصر الحكومي، اليوم الأربعاء، ملاك العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن )، اذ شدد الكاظمي على أن الثقافة والفن شريكان في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد والظواهر السيّئة وتشجيع المواقف الإنسانية والوطنية، مؤكدا سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين.

من جهتهم عبر فريق العاملين في العمل الدرامي المتكوّن من الفنان أياد راضي، و حكمت البيضاني والمخرج سامر حكمت ومدير التصوير مصطفى حكمت، عن تهانيهم بتسلم رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة وشكروه لإستقبالهم ولإشادته بالفن والفنانين وعزمه على دعمهم، متمنين له "النجاح في خدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته".

وكانت حلقة يوم الاثنين الماضي من مسلسل "كمامات وطن" قد اثارت تعاطفا وجدلا كبيرين في المجتمع العراقي؛ اذ تناولت موضوعا حساسا هو ضحايا التظاهرات الذين بلغت اعدادهم نحو 600 معظمهم من المحتجين المناهضين للطبقة السياسية الحاكمة.

وأدى النجم اياد راضي دور طبيب اخترقت قنبلة غاز رأسه وتوفي ليجتمع مع ضحايا التظاهرات في الطابق ١٥ المفترض من المطعم التركي رمز الاحتجاج.

وأثنى معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع الحلقة وابراز آلام الضحايا في الاحتجاجات ومعاناة عائلاتهم، في حين طلب البعض من الفنان اياد راضي ان يتناول ايضا قضايا اخرى منها قتلى العمليات العسكرية من الحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل كادر مسلسل عراقي مثير للجدل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل كادر مسلسل عراقي مثير للجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).