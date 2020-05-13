عمليات البصرة تنفي اعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل والحشد في المحافظة

2020/05/13 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة ، اليوم الأربعاء ، إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهي...





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