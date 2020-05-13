تحديد موعد عودة الكالتشيو

2020/05/13 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، استئناف بطولة “الكالتشيو” لهذا الموسم اعتبارا من 13 يونيو القادم، بعد اتفاق الأندية على ذلك خلال اجتماعها مؤخرا.وقالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء، إن الرابطة اقترحت عودة الدوري منتصف شهر يونيو، على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات من جديد خلال يومين.واقترح ممثلو الأندية وضع تاريخ أولي لاستكمال […]

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