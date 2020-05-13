تشيلي تحقق قفزة في إصابات كورونا وتفرض حجر صحي في سانتياغو

2020/05/13 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الصحة التشيلي خايمي ماناليتش اليوم الأربعاء، فرض حجر صحي عام في سانتياغو، لخفض العدد الكبير من الإصابات بفيروس كورونا مجددا في العاصمة.وأضاف الوزير التشيلي أن “شهر مايو يثبت أنه صعب جدا على بلادنا”، موضحا أنه تم رصد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي الليلة الماضية بزيادة قدرها 60 […]

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