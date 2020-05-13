2020/05/13 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام – علي العكيدي قراءة تحليلية لحدث وداع أبي الحسن فزت ورب الكعبة، كلمات أطلقها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في لحظة سقط فيها على رأسه الشريف وهو ساجد لله سيف لو ضرب به أهل الكوفة كلهم لما بقي منهم احد ،(ينظر الطبري، تاريخ الرسل […]

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