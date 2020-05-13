2020/05/13 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم الألكتروني في زمن الكورونا – علي حسين مجيد سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ تاسيسها الى ارساء مناهج ومفردات التعليم بجودة عالية تضاهي الجامعات العالمية وتطوير تلك المناهج لتواكب التطور الحاصل في العالم .ولعل منصات التعليم الالكتروني هي احدى الوسائل التي فرضت نفسها بقوة في كثير من الجامعات العالمية كانت محل جدل […]

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