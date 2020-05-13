التعليم الألكتروني في زمن الكورونا – علي حسين مجيد


التعليم الألكتروني في زمن الكورونا – علي حسين مجيد
2020/05/13 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التعليم الألكتروني في زمن الكورونا – علي حسين مجيد سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ تاسيسها الى ارساء مناهج ومفردات التعليم بجودة عالية تضاهي الجامعات العالمية وتطوير تلك المناهج لتواكب التطور الحاصل في العالم .

ولعل منصات التعليم الالكتروني هي احدى الوسائل التي فرضت نفسها بقوة في كثير من الجامعات العالمية كانت محل جدل […]

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