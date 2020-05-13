لهذا السبب ..محافظ النجف يمنع دخول الوافدين المحافظة الى نهاية رمضان

2020/05/13 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلن محافظ النجف، ليل الاربعاء، منع دخول المواطنين من المحافظات الاخرى، بعد خلوها من تسجيل اصابات بفيروس كورونا لليوم السادس . وقال لؤي الياسري في بيان "لليوم السادس على التوالي لم تسجل محافظة النجف اي اصابة بكورونا"، مؤكدا "خروج اخر شخصين من المستشفى، وبذلك تعد المحافظة خالية من الاصابات كليا ".ودعا الياسري المواطنين من المحافظات الاخرى الى "عدم القدوم للنجف في الوقت الراھن"، مشيرا الى انه "سيتم غلق مداخل المحافظة حتى نھاية شھر رمضان".واستثنى الياسري من ھذا القرار، "الحالات الانسانية كـ (المصابين باورام السرطان) وكذلك ممن لديھم مراجعة الى مستشفى القلب وكذلك الاعلاميين والفضائيات".وأضاف أنه "يسمح كذلك للجنائز بدخول محافظة النجف شرط ان لا تزيد المركبات عن سيارة واحدة".وأكد محافظ النجف، "صدور قرارات مشددة للقوات الامنية بھذا الصدد".واشار الياسري إلى أنه "من المحتمل ان تعيد النجف فتح السيطرات والسماح للمواطنين من المحافظات الاخرى بالدخول لھا،في حال عدم تسجيل اصابات بكورونا لمدة 20 يوما متتالية".

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