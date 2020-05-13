"كوراني "يهاجم الكاظمي ويحذر الصدر والعامري : " النار ستصل رؤوسكم "

2020/05/13 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة هاجم حزب "ثأر الله" الإسلامي رئيس حكومة مصطفى الكاظمي بسبب اعتقال القوات الأمنية عناصر من الحزب متهمة بقتل متظاهر في مدينة البصرة ، فيما حذر رجل دين لبناني قادة الفصائل المسلحة العراقية من "نذير نار".وفي بيان، قال حزب "ثأر الله" إن "مسلحين مدججين بالأسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض والهراوات، ينتمون إلى جهات عميلة لدوائر مخابراتية معادية للعراق هجموا على مقر حزب ثأر الله الإسلامي"، مدينا قيام القوات الأمنية بـ"اقتحام المقر واعتقال حراسه"، واعتبر أنه "ضحية" وأن الأجهزة الأمنية تركت "المعتدين" أحرارا.ونفى الفصيل المسلح إطلاق النار على "المهاجمين"، وقال إن "جهة مجهولة أطلقت النار عليهم من خارج المقر مما أدى إلى تفرق الغوغاء".وقتل متظاهر عراقي في البصرة بعد إطلاق نار من قبل مسلحين في مكتب تابع لفصيل ثأر الله، مما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى توجيه قوة عسكرية لاعتقال المسلحين وإغلاق المقر.وأثار هذا القرار اهتماما كبيرا في الأوساط العراقية والدولية، باعتباره أول تحد لسلطة الفصائل المسلحة يصدر من رئاسة الحكومة العراقية منذ سنوات طويلة.وخاطب الكوراني زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بالقول"يا أيها الحاج ويا ايها السيد، انتم اعرف بالوضع مني لكن انا ارى نذير نار".محذرا من خطة تهدف إلى الانتقام من الحشد الشعبي و"ستصل إلى رؤوسهم"، في حال "سكتوا عما يجري على حزب ثأر الله"، منتقدا القيادات الشيعية لتمريرها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.واتهم الكوراني "عصابات الجوكر" المدعومة من الخارج بمهاجمة المقر.وأعادت تصريحات الكوراني تسمية "الجوكر إلى الواجهة"، بعد أن ظهرت بداية التظاهرات العراقية، إثر نشر مدونين عدة صورة لشخصية فيلم "الجوكر" الشهير معدلة بحيث تبدو الشخصية واقفة في ساحة التحرير في بغداد وسط التظاهرات.المدونون، الذين كانوا أول من نشر الصورة، معروفون لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مثل المدون حسين علي، المعروف بـ"حسين تقريبا" الذي يمتلك عشرات آلاف المتابعين على فيسبوك وتويتر.يقول حسين علي لموقع "الحرة" إن "الرسالة من نشر الصورة كانت بسيطة، أردنا أن نقول للعالم إن لدينا سلطة من القتلة تحاول أن تصنع منّا أدوات عنيفة بمحاولاتها لجرّنا الى العنف..تماما كما حدث مع شخصية الجوكر الذي حاربه محيطه إلى أن دفعه للجنون".لكن الفصائل المدعومة من إيران بهذه الطريقة، بل إنهم قالوا إن "عصابة الجوكر" المدعومة من "أميركا وإسرائيل" تحاول الترويج للعنف في العراق.ولا تزال منصات إعلامية، مثل منصة قناة العهد التابعة للعصائب، والتي يعتقد أنها ممولة من اتحاد الإذاعات الإسلامي الإيراني، تستخدم لفظ الجوكر لوصف المتظاهرين.

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