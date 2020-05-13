صندوق النقد: انهيار الاستهلاك يجر معه توقعات الاقتصاد العالمي

2020/05/13 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت جيتا جوبيناث كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن انهيارا في الاستهلاك وبيانات أخرى واردة يجر معه توقعات الاقتصاد العالمي.وقالت جوبيناث إن البيانات الاقتصادية منذ أبريل تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة، وربما ما هو أسوأ.وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة “فايننشال تايمز”: “يبدو أن التوقعات ستزداد […]

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