خاص لـ”العهد نيوز”.. اعلاميو الموصل ينضمون وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقطع اراض

2020/05/13 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نضم العشرات من اعلاميي وصحفي نينوى وقفة احتجاجية امام مبنى محافظ نينوى للمطالبة بشمولهم بقطع اراضي اسوة بأقرانهم وجزاء لما قدموا من تضحيات خلال معارك تحرير الموصل.وقال الصحفي صباح النزال في حديث لـ”العهد نيوز”: “نحن كصحفي نينوى حضرنا اليوم امام مبنى محافظة نينوى للمطالبة بحقوقنا كصحفيين واعلاميين الشريحة المهمة في المجتمع هي شريحة الصحفيين والاعلاميين […]

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