2020/05/13 | 23:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونيسف تحذر من وفاة 6 آلاف طفل يوميا بسبب الانشغال بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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