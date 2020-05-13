رؤساء كتل برلمان كوردستان يجتمعون لاحتواء التوتر

2020/05/13 | 23:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد رٶساء الكتل السياسية في برلمان إقليم کوردستان العراق يوم غد الخميس، اجتماعا لاحتواء التوتر الذي نجم عقب رفع الحصانة عن برلماني.

وقال أومید خوشناو رئیس کتلە الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في البرلمان لوكالة شفق نیوز، "في الأیام الماضیة ناقشنا بصورة غیر رسمیة وضع البرلمان مع رٶساء الكتل البرلمانیة من أجل إعادە عمل برلمان کوردستان بشكل طبيعي".

وأضاف، "غدا سنعقد أول اجتماع لمناقشە الفصل التشریعي والخطوات المقبلة للبرلمان وعمل اللجان البرلمانیة واعادة العلاقات ما بین الكتل وتطبیع أوضاع البرلمان".

واوضح خوشناو أن "الاجتماع سیکون في تمام الساعة 12 ظهرا، وسنحدد موعد بدء جلسات البرلمان".

وصوّت برلمان اقليم كوردستان يوم ٧ أيار الجاري بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد، وسط مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الإقليم.

واعلن عضو هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي أن سوران عمر سعيد الذي رفعت عنه الحصانة سيمثل امام القضاء بتهمة التشهير.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للأخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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