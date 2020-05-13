وزير العمل: 11 مليون شخص قدموا على منحة الطوارئ

2020/05/13 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، الأربعاء 13 آيار 2020، انها تدرس خيارين حاسمين لتطبيقهما في بغداد والمحافظات بعد زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا وخاصة في العاصمة التي سجلت 203 اصابة خلال 3 ايام فقط وبواقع 82

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء 13-5-2020، كادر العمل الدرامي العراقي (كما مات وطن)، فيما اكد سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " استقبل اليو

بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية، وذلك بعد 15 يوماً من توقف الاصابات في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &quo

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