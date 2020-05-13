2020/05/13 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي شريطة تمتعه بالنزاهة والكفاءة والخبرة وغير منتم لجهة سياسية او حزبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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