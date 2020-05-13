2020/05/13 | 23:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت معلومات استخباراتية استمرار #إيران ببناء أنفاق داخل قاعدة “الإمام علي” شرقي #دير الزور، رغم تعرضها لعمليات قصف جوي متكررة.وتمكنت شركة “إيميج سات الدولية”، وهي شركة أقمار صناعية مدنية، من التقاط صور جوية لعمليات…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم قصفها سابقاً إيران تواصل بناء الأنفاق داخل قاعدة “الإمام علي” بدير الزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم قصفها سابقاً إيران تواصل بناء الأنفاق داخل قاعدة “الإمام علي” بدير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).