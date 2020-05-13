نتائج مبشرة لعلاج كورونا

2020/05/13 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن عقار فافيبيرافير، المرشح لعلاج فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج مُبشرة في التجارب السريرية المبكرة في روسيا.وقدم صندوق الاستثمار 150 مليون روبل (نحو مليوني دولار) في تمويل المشروع.وقال كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي ل‍صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن نتائج فحوص 60 في المئة من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا […]

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