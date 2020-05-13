2020/05/13 | 23:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات في ميسان، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم إطلق النار على قوة أمنية بالمحافظة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مفارز استخبارات ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد المتهمين بالمحافظة بعد محاصرته حيث أقدم على إطلاق النار على المفارز ورمي رمانة يدوية مما اضطر القوة الى اصابتة في الساق".

واضافت انها "ضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة عبارة عن ٦ أكياس صغيرة ورمانة دفاعية و(١١١ موس شفرة)، فضلاً عن إلقاء القبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما للقضاء".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم إطلق النار على قوة أمنية في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم إطلق النار على قوة أمنية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).