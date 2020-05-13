2020/05/13 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق خفض انتاج النفط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق خفض انتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).