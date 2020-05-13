بالصور.. القبض على مواطن يمتلك سايلو حبوب غير صالح للإستخدام البشري في ذي قار

2020/05/13 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأكد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بأنه، تم القبض على مواطن يمتلك سايلو حبوب غير صالح للإستخدام البشري.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “المواطن وهو من سكنة الناصرية إستغل الأوضاع في المدينة وقام بتشغيل السايلو الخاص به وهو غير صالح للأستخدام وقام بتعبئته من جديد وتوزيعه في أسواق الناصرية”.وأوضح المصدر، […]

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