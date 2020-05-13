متظاهرون يغلقون دوائر في ميسان لإجبار الحكومة المحلية على الاستقالة

2020/05/13 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان أغلق متظاهرون في محافظة ميسان ، عددا من الدوائر الحكومية في مدينة العمارة.وعلق المتظاهرون لافتات على أبواب وجدران دوائر دار الضيافة التابعة للمحافظة، ودائرة الاتصالات والوقف الشيعي كتب عليها عبارة "مغلق بأمر الشعب" لحين إقالة المحافظ ومجلس المحافظة وتحقيق مطالب المتظاهرين.

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