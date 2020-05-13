بعد اعلان القضاء .. الآلوسي للكاظمي :اهالي المعتقلين في السجون السرية ينتظرون

2020/05/13 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس حزب الامة العراقي مثال الآلوسي ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى " فزعة " ، لاطلاق المعتقلين في السجون السرية . وغرد الالوسي على منصته بتويتر قائلا : دولة رئيس الوزراء المحترم ..مجلس القضاء الأعلى يؤكد انه لايوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.!! أين هي السجون السرية ومن يديرها ؟ وأين هم الأحرار المغيبين والمخطوفين ؟.أهاليهم ينتظرون ..فزعتك خويه وواجبك.

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