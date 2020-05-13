2020/05/13 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع خلال الايام المقبلة

وزير العمل: 900 الف شخص استفادوا من منحة الطوارئ

وزير العمل: 11 مليون شخص قدموا على المنحة

وزير العمل: عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدينا مليون و400 الف شخص

وزير العمل: العدد الحقيقي لل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، الأربعاء 13 آيار 2020، انها تدرس خيارين حاسمين لتطبيقهما في بغداد والمحافظات بعد زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا وخاصة في العاصمة التي سجلت 203 اصابة خلال 3 ايام فقط وبواقع 82

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء 13-5-2020، كادر العمل الدرامي العراقي (كما مات وطن)، فيما اكد سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " استقبل اليو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير العمل: صندوق تقاعد العمال يحتوي تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير العمل: صندوق تقاعد العمال يحتوي تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).