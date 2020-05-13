وزير العمل يحدد موعد صرف منحة الطوارئ ويكشف عن تقديم 11 مليون شخص عليها

2020/05/13 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع خلال الايام المقبلة

وزير العمل: 900 الف شخص استفادوا من منحة الطوارئ

وزير العمل: 11...





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