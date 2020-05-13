وزير العمل يحدد موعد دفع رواتب الرعاية لشهري آيار وحزيران

2020/05/13 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير العمل: نسعى لدفع رواتب الرعاية لشهري الخامس والسادس قبل العيد

وزير العمل يكشف عن استحصال موافقة اولية لدفع ...





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