بالفيديو…القبض على سيدة أوكرانية حاولت الإنتحار في الناصرية

2020/05/13 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن شرطة ذي قار، القت القبض على سيدة أوكرانية أرادت الإنتحار من على أحد جسور الناصرية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “دورية للشرطة تمكنت من إيقاف سيدة أوكرانية أرادت الإنتحار من على جسر الهولندي في الناصرية، وبعد الحديث معها، أكدت بأنها متزوجة من مواطن عراقي يدعى زيد […]

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