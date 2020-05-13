2020/05/13 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء: المدينة تمر بليالي عظيمة وهناك احتمالية توافد مواطنين وزائرين من المحافظات اليها لذا اطالب من ابناء كربلاء بالدعم للقوات الامنية باستمرار الحظر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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