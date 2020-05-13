«أشبه بأكل لحم الميتة»: “العصائب” و “ثأر الله” تُهدّدان وتتوعّدان في العراق

2020/05/13 | 23:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من اعتقال عناصر من ميليشيا #ثأر_الله في #البصرة وإغلاق مقرّها، وذلك بأمر من رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، هاجمت الميليشيا اليوم “الكاظمي”.“ثأر الله” وفي بيان قالت، إن «مسلحين مدجّجين بالأسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض…

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