مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة برئاسة الكاظمي ويتعهد بدعمها

2020/05/13 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما تعهد بدعمها.

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