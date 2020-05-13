اميركا ترصد نفق ايراني للاسلحة المتطورة في قاعدة الإمام علي

2020/05/13 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت صور تم التقاطها ، جرافات عند مدخل نفق في قاعدة الإمام علي العسكرية ،شرقي سوريا، وفقا لـ"فوكس نيوز".ويشير تحليل الاستخبارات الذي أجرته شركة "إيميج سات الدولية"، وهي شركة أقمار صناعية مدنية، إلى أن النفق قرب الحدود مع العراق،يمكن أن يستخدم لتخزين المركبات التي تحمل أنظمة أسلحة متطورة.وتؤكد شبكة "فوكس نيوز" أنه تم استخلاص هذا الاستنتاج بالنظر إلى أنفاق مماثلة تم حفرها خلال الأشهر التسعة الماضية في المكان ذاته.وتضيف أنه تم قصف أحد الأنفاق، الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من النفق الجديد، في آذار الماضي، مما أجبر الإيرانيين على التوقف فجأة عن البناء.وتقول "فوكس نيوز" إنها أول من أبلغت عن وجود هذه القاعدة العسكرية الإيرانية في سبتمبر 2019، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية متعددة، مضيفة أنه تم استهداف القاعدة، الواقعة على طول الحدود العراقية السورية، بغارات جوية بعد أقل من أسبوع.ويقول محللون في "إيميج سات الدولية" إن بناء النفق الجديد يظهر أن إيران تخطط لمواصلة العمل في هذه المنطقة.

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