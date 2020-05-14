الفوضى الأمنية مستمرة في عفرين وانفجار جديد يتسبب بإصابة 4 مدنيين

2020/05/14 | 00:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #عفرين مساء اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في إحدى السيارات الخاصة وسط المدينة، ما أسفر عن جرح 4 مدنيين وإلحاق أضرار بالغة في المكان.وقال مصدر خاص لموقع الحل نت: «…

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