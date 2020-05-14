محافظ كربلاء: سنضطر لوضع الصبات “الكونكريتية” لحين انتهاء كورونا

2020/05/14 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الى ان المحافظة عليها ضفط كبير من خلال الوافدين اليها من قبل المحافظات الاخرى وهو ما سيدفع الى وضع الصبات “الكونكريتية” في حال استمرار التدفق.وقال المحافظ في مؤتمر حضرته “العهد نيوز” اليوم الخميس، “هناك تحرك كبير في المحافظات اتجاه كربلاء وهناك ضغط كبير على السيطرات الخارجية بالدخول للمدينة” مناشدا […]

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