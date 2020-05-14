حادث مروّع يخلف 6 جثث متفحمة في الأنبار (صور)

2020/05/14 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني يوم الأربعاء بمصرع ستة أشخاص وإصابة سابع في حادث سير مروّع بمحافظة الأنبار.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت من انقاذ سائق تريلة (شاحنة) حمل وانتشال 6 جثث متفحمة من بين حطام مركبة نوع بيك اب، واخماد الحريق الذي اندلع بعد حادث تصادم مروع على الطريق السريع بغداد - الرمادي قرب الجسر الياباني".

وأضاف أن فرقها "استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية المخصصة لعمليات الانقاذ لإخراج جثث الضحايا من بين الحطام بالتزامن مع عمليات اخماد النيران المشتعلة نتيجة الحادث ونقل المصاب سائق المركبة الحمل الى المستشفى القريب مع نقل وتسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

ودعا الدفاع المدني، سائقي العجلات، الى "تطبيق شروط السلامة والامان والانتباه وعدم تجاوز السرعة المحددة وفق التعليمات والوصايا المرورية لتجنب وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين".

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