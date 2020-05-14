شركة أوراسكوم للإنشاءات تنفي وجود تعاقدات حالياً لإعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي

2020/05/14 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنفت شركة اوراسكوم للإنشاءات، الاربعاء، وجود أية تعاقدات حاليا لتنفيذ مشروع إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي.وقالت الشركة في بيان، إنها "فوجئت بقيام احدى الجهات بنشر تقارير إعلامية مغلوطة وغير صحيحة بخصوص إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي، تضمنت تلك التقارير مزاعم وادعاءات بالفساد ليس لها أي أساس من الصحة".وأضافت، "نحن بصفتنا عضواً في التحالف المكون من شركة سيمنس للطاقة الالمانية وشركة أوراسكوم للإنشاءات نعمل حالياً على المطالبة بسحب هذه التقارير أو تصحيحها"، مؤكدة أن "التحالف ليس لديه أية تعاقدات حالياً لتنفيذ مشروع إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي".وأكدت الشركة ايضا، على "حرصها الدائم بالالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وتلزم الشركة جميع مورديها والمقاولين المتعاملين معها التوقيع على اتفاقية الالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، وتلتزم الشركة بمنهجها القائم على عدم التسامح إطالقا مع أية ممارسات متعلقة بالفساد أو أية انتهاكات تخل بمبادئ المنافسة العادلة أو أي صور أخرى لانتهاك القوانين، والشركة بصفتها احد أعضاء التحالف لم يصلها أية ادعاءات لتجاوزات بشان مشروعتها بالجمهورية العراقية".وتابعت الشركة في بيانها، أن "التحالف المكون من شركة سيمنس للطاقة وشركة أوراسكوم للإنشاءات قد وقع على اتفاقاً مبدئياً في 14 أيلول 2019، لاعادة بناء محطتي الكهرباء بيجي 1 و2، ولم يتم توقيع أي عقد حتى الان ولم يتحقق الاغلاق المالي للمشروع، وبالتالي لم يتلق التحالف أية مدفوعات مالية".وتنوه الشركة أنه في عام 2012 أسند الى شركة أوراسكوم لإنشاءات بناءً على مناقصة عالمية تنافسية مشروع تنفيذ محطة انتاج الكهرباء بمدينة بيجى مشروع بيجي – 2 بمحافظة صالح الدين – بالجمهورية العراقية، وقد قامت الشركة بتصميمه وتنفيذه وفقا لاعلى المعايير العالمية وقد تم تدميرها نتيجة الاعتداء الارهابي الغاشم في عام .2014يشار الى أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تعتبر واحدة من أكبر50 مقاولا على مستوى العالم، وقد قامت الشركة بتنفيذ عدة مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة بسعة إجمالية تصل إلى 25,000 ميجاوات في عدة دول ومنها أنشاء أكبر محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في العالم مع حليفها شركة سيمنز للطاقة.

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